Simon Kjær føler sig i sit livs form før landskampe

De seneste uger og måneder har budt på flere nedture end opture for den spanske fodboldklub Sevilla, der er røget ud af Copa del Rey og Europa League og sakket bagud i kampen om topplaceringerne i Spaniens bedste fodboldrække.

Men klubbens danske spiller, landsholdsanfører Simon Kjær, føler, at han personligt har ramt en god periode - så god, at han føler sig bedre end nogensinde.

Det siger han før årets første landskampe mod Kosovo og Schweiz.

- Jeg har aldrig spillet bedre fodbold, end jeg gør i øjeblikket. Det er en kombination af flere ting. Fysisk har jeg det godt, og jeg har spillet en masse kampe - snart 500 internationale kampe - så jeg drager nytte af min erfaring.

- Uden for banen har jeg det også godt. Det har min kone og børn også, vi trives i Sevilla, der er 30 grader, så vi har det virkelig godt. Det hænger sammen med, at jeg spiller godt. Så lader jeg mig ikke påvirke af en enkelt dårlig kamp.

- Så det er 100 procent rigtigt, at jeg er mit livs form. Det er sådan, jeg ser på det, når jeg ser på mine kampe, jeg har spillet siden jul. Jeg kan ikke sige, at de sidste to-tre måneder har været de bedste for mit hold, men for mig personligt, absolut, siger Simon Kjær.

Hans største irritationsmoment er derfor Sevillas resultater. Men det betyder ikke, at resten af sæsonen bare skal overstås.

- Vi kan stadigvæk selv afgøre, om vi skal i Champions League næste år, og det skal vi fokusere på. Vi skal lære af de ting, der er sket de seneste måneder.

- Der er sjove og mindre sjove perioder i løbet af en karriere, men man lærer af dem alle sammen. Men så længe man selv er frisk og spiller god fodbold, er det lidt lettere at tackle, siger Simon Kjær.

Forsvarsgeneralen forventes at starte på banen, når Danmark torsdag aften klokken 19 spiller testkamp ude mod Kosovo.