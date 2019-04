Silkeborg udnytter Viborg-bommert og snupper førsteplads

Silkeborg scorede to mål i de sidste minutter og vandt 2-1 over FC Roskilde. Viborg smed en sejr mod ti mand.

Den næstbedste fodboldrække i Danmark fik søndag et nyt førerhold.

Silkeborg vandt 2-1 over FC Roskilde i en kamp, hvor alle tre mål blev scoret i de sidste fem minutter. Dermed er Silkeborg på førstepladsen i 1. division.

Den svingende start i foråret fortsatte derimod for Viborg FF, som smed en 2-1-føring mod ti mand og spillede 2-2 hjemme mod Nykøbing FC.

Resultaterne betød, at Viborg blev skubbet ned på andenpladsen og væk fra den direkte oprykningsplads til Superligaen.

Viborg-angriberen Andreas Albers bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter syv minutter.

Nykøbing FC-spilleren Mathias Kristensen fik udlignet til 1-1 efter 27 minutter.

Ni minutter efter pausen fik Viborgs Mikkel Agger igen sendt hjemmeholdet på vinderkurs med 2-1-målet.

Og sejren så ud til at være inden for rækkevidde for Viborg, da Nykøbing-spilleren Nicolai Dohn blev tildelt et rødt kort.

Fire minutter senere lykkedes det Nykøbing trods en spiller i undertal at udligne til slutresultatet 2-2.

Det var Nykøbings rutinerede midtbanespiller Søren Christensen, som scorede kampens udlignende mål.

Det uafgjorte resultat var godt nyt for Silkeborg, som samtidig vandt 2-1 ude over FC Roskilde.

Silkeborgs Shkodran Maholli blev den store helt, da han først scorede til 1-0 i det 90. minut og dernæst øgede til 2-0 to minutter inde i overtiden.

Ved begge Silkeborgs mål manglede markeringerne hos Roskilde, som fik reduceret til 1-2 ved Younes Bakiz i fem minutters overtid.

Søndagens kampe i 1. division bød også på et hattrick, da Jeppe Kjær nettede tre gange for Lyngby, som vandt 3-0 ude over FC Fredericia.

Fredericia og Lyngby har begge 36 point lige uden for top-3, som er placeringerne, der enten giver direkte oprykning eller adgang til playoffkampe om oprykning.

Silkeborg indtager førstepladsen og den direkte billet til Superligaen med 44 point efter 25 kampe, mens Viborg har 43 point på andenpladsen.

Næstved, som mandag tager imod HB Køge, har på tredjepladsen 39 point efter 23 kampe.

Nykøbing FC har i den tætte række 35 point efter 25 kampe på en sjetteplads.

Og også Fremad Amager, som søndag vandt 1-0 hjemme over Thisted på et mål af Lukas Engel på straffespark, kan nå top-3. Fremad Amager har på syvendepladsen 35 point efter 24 kampe.