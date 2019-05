Silkeborg tog et sats og fik den store gevinst

Silkeborg er tilbage i Superligaen efter en sæson, der begyndte skidt med flere nederlag og en trænerfyring.

Den midtjyske klub valgte lidt specielt at ansætte Michael Hansen efter den fyrede Peter Sørensen, men han fik kun ansvaret frem til sommer, hvor Kent Nielsen overtager posten som cheftræner.

Silkeborg-direktør Kent Madsens plan lykkedes, selv om mange tvivlede på den i begyndelsen.

- Det er en forløsning og kæmpe lettelse.

- Mange rystede på hovedet, da vi tog Michael Hansen ind midlertidigt. Men han har altså lavet to point i snit - 60 point i 30 kampe - og afleverer nu et superligahold til Kent Nielsen.

- Det er en fantastisk trænerpræstation, siger Kent Madsen efter lørdagens 2-0-sejr på eget græs over Nykøbing FC.

Sejren foran mere end 8000 tilskuere sikrede klubben den direkte oprykning til landets bedste række.

Silkeborg rykker i Superligaen med et ungt hold, der spiller målsøgende fodbold langs græsset.

Succestræneren Michael Hansen vurderer, at det er den meget afklarede spillestil, der har sendt klubben tilbage til landets bedste fodboldrække efter et års fravær.

- Jeg tror, at vi rykker op, fordi vi har været meget tydelige med, hvad vi ville, og så har vi været spændte på, om det så var godt nok, siger han.

- Vi er det hold i 1. division, der har bolden mest. Vi er det hold, der har bolden mest i modstandernes felt. Vi er det hold, der spiller mest fladt fodbold, og så er vi det yngste hold.

- Når vi ud fra de parametre kan være de bedste, så gør det os stolte.

Michael Hansen overtog trænerjobbet, da der var spillet tre runder af sæsonen, og Silkeborg lå i bunden af 1. division.

- Dengang jeg tog over, skulle vi finde ud af, hvilke skridt vi skulle tage, og vi skulle tage dem hurtigt, for vi var lidt bagefter, siger han.

Hansen har det fint med, at tiden som cheftræner nu er slut, da han kendte vilkårene på forhånd. Når Kent Nielsen overtager får han en anden rolle i klubben.

- Nu glæder jeg mig helt vildt til at fejre oprykningen, og så tager Kent Nielsen over og former den trup, der skal klare det i Superligaen. Truppen skal vokse i Superligaen, og nogle spillere er måske ikke klar til det, mens andre er, siger Michael Hansen.

For Silkeborg er oprykningen op mod ti millioner kroner værd, men direktør Kent Madsen slår samtidig fast, at der også ryger penge ud.

- Indtægterne stiger markant, men lur mig om ikke, at den nye træner vil have et par nye spillere. Så vi kommer nok til at bruge nogle af dem, siger Kent Madsen.

- Vi har et par profiler, der stopper, og så ser vi, hvad råderummet er. Kent Nielsen har en plan A, og han ved godt, hvilke placeringer han vil styrke sig på.

- Samtidig har vi et hold med mange unge, der kan udvikle sig og blive bedre. Men nu skal vi op mod en anden kaliber af modstandere, og det er jo ikke fordi, at vi ikke har haft bøvl med det her, siger direktøren.

Viborg og Lyngby skal som nummer to og tre i 1. division møde henholdsvis Hobro og Vendsyssel i playoffdueller om to pladser i Superligaen.