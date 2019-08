Den unge Silkeborg-målmand Oscar Hedvall har lukket et hav af mål ind, men oprykkerne ryster ikke på hånden.

Hele 14 gange er den 21-årige Silkeborg-målmand Oscar Hedvall blevet passeret i sæsonens første fem kampe i Superligaen.

Alternativet til den nuværende førstemålmand er bare 18-årige Magnus Dalsgaard, men Silkeborg er ikke afskrækket af alderen på de to.

Det siger sportschef Jesper Stüker, der dog ikke vil afvise, at endnu en målmand kan blive hentet til klubben.

- Umiddelbart har vi målmænd nok nu, så om vi henter endnu én, kommer an på, hvordan de næste uger går.

- Det kan sagtens være, at vi har ro i maven i forhold til de to som målmandsteam, siger Jesper Stüker efter søndagens 2-2-kamp ude mod FC Nordsjælland.

Oscar Hedvall kunne ikke gøre meget ved FC Nordsjællands to mål, men Silkeborg-keeperen har set tvivlsom ud flere gange i holdets foregående kampe.

Det erkender Silkeborg-træner Kent Nielsen, der dog også har stor tiltro til Hedvall.

- Vi har snakket om, at Oscar har været involveret i nogle situationer, men i dag kostede han ikke noget og havde derimod nogle gode redninger.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Oscar bliver en rigtig dygtig målmand på den lange bane, siger Kent Nielsen.

Oscar Hedvall føler sig rustet til at være førstemålmand i Superligaen allerede nu og hilser eventuel konkurrence velkommen.

- Jeg har haft nogle tvivlsomme kampe, hvor folk har sat spørgsmålstegn ved mig, men jeg tvivler overhovedet ikke på, at jeg er klar til at være førstemålmand i Superligaen.

- Det kan godt være, at klubben henter endnu en målmand, men det er ikke noget, der afskrækker mig. Jeg har det godt med stor konkurrence, siger Hedvall.

Jesper Stüker har ikke tænkt sig at hente en ny målmand ind bare for at gøre det.

- Skulle vi hente endnu en målmand ind, skal det være én, der virkelig kan gøre en forskel, slår sportschefen fast.