Silkeborg ærer Lars Larsen med sørgebind i superligakamp

Spillerne i superligaklubben Silkeborg IF vil søndag bære sørgebind i superligakampen på udebane mod Esbjerg.

Det sker for at ære den afdøde erhvervsmand Lars Larsen, der gik bort mandag. Han har i flere tilfælde støttet klubben økonomisk og ejet aktier i selskabet bag klubben. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Lars Larsens betydning for både Silkeborg som by og Silkeborg IF som fodboldklub og virksomhed kan ikke overvurderes. Det var Lars Larsen og Jysk, der gik i spidsen, da planerne om et nyt stadion i byen blev konkrete.

- De 10 millioner kroner, han stod bag, sikrede, at vi kunne rejse finansieringen, og de yderligere fem millioner kroner, han kom med i slutfasen, betød, at vi kom i mål, siger klubdirektør Kent Madsen til klubbens hjemmeside.

Silkeborgs nye stadion hedder Jysk Park. Lars Larsen var selv med til indvielsen for to år siden, men han var ikke inkarneret fodboldfan.

- Han var ikke den flittigste gæst på Jysk Park, men han var altid velinformeret om vores kampe og spillernes præstationer. Han så, at fodbolden var vigtig for byen og dens trivsel, siger Kent Madsen.

Lars Larsen blev 71 år.