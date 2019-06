Sidste skud en forbier: Middelfart misser oprykning.

Middelfart fandt et par lignende chancer i løbet af halvlegen, og kunne sagtens være foran 2-0. Så da AB efter et hjørnespark kun lige akkurat missede målet, var det ikke ufortjent, at Middelfart kunne gå til pause foran 1-0.

Det tog ikke mere end et minut mere, før det igen brændte på i AB's felt. Casper Johansen fandt frem til Søren Andreasen, der ikke var langt fra at blive dobbelt målscorer.

Efter 25 minutter kom den første kæmpe chance til Middelfart, og til forskel fra AB i første havleg var det alt, hvad hjemmeholdet havde brug for. Søren Andreasen blev spillet fri i feltet, og med et hurtigt hug mod højreside satte han Middelfart i front.

Det var ellers Middelfart, der kom bedst fra start. AB sad igennem det meste af første halvleg mest på bolden, men det var til gengæld Middelfart, der kunne bryste sig af at have taget skarpheden med fra start.

Men her var Radza klar til at gøre skaden god igen, da han flot fik blokeret et halvdårligt forsøg fra pletten af AB.

Efter et kvarter fik AB så sat kampen rigtigt i gang. De grønne slap fri i Middelfarts felt, hvor målmand Casper Radza så sig nødsaget til at nedlægge en fri AB-spiller.

Håbet slukket

Det virkede til at chokket fra udligningen var lige det vækkeur, Middelfart havde brug for for at vågne op fra pausen. Middelfart pressede på med flere spillere, og mere end en gang skulle AB's målmand Tobias Larsen ud i nogle flotte redninger for at holde stillingen ved lige.

Larsen kunne dog intet gøre på hjørnesparket efter en af hans redninger. Søren Andreasen kom højst på en bold og headede den på indersiden af stolpen og ind i målet til en ny fynsk føring.

Men AB var ikke færdige med at gøre livet surt for fynboerne. Otte minutter efter føringsmålet kunne Matti Olsen med et spark på kanten af feltet udligne til 2-2 og igen sende Middelfart på jagtmarken.

Tiden slap dog op for de blå, og holdet måtte tage til takke med det ene point.

Resultatet samt en sejr Kolding betyder, at Middelfarts oprykningsdrømme nu endegyldigt har lidt døden indtil næste sæson. Middelfart kan dog stadig hente Brabrand på tredjepladsen, hvis fynboerne kan hente samtlige point i de sidste to spillerunder, og Brabrand højst får et point ud af dets resterende to kampe.