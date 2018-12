Sidste kamp inden julepause: DHG jagter sjette sejr i træk og sikring af andenpladsen

HÅNDBOLD: Om kort tid kan DHG-kvinderne iføre sig nissehuer og danse med familierne om træet uden at have nogle håndboldkampe til at hænge over hovedet. De fynske 1. divisionskvinder spiller torsdag aften deres sidste kamp inden julepausen mod Hadsten.

En kamp, der er vigtig for de fynske kvinder. Hvis holdet går fra banen som vindere, er det sjette sejr i træk for DHG-kvinderne. Senest sikrede fynboerne en sejr over Fredericia. En sejr vil også betyde, at holdet forbliver på andenpladsen inden julepausen.

Hos holdets træner lyder meldingen, at de to point har betydning på længere sigt.

- Det vil være en god rygstøtte videre, siger Bo Milton Andersen.