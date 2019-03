Sidste kamp før slutspil: Svendborg Rabbits mod skrækmodstander

Basketball: Det er sæsonens skrækmodstander, der venter på Svendborg Rabbits mandag aften klokken 19.00 i holdets sidste kamp i grundspillet. I den sydfynske kaninhule skal Svendborg Rabbits møde Horsens IC, som har vundet sæsonens fire første indbyrdes møder klart hver gang. Horsens har vundet kampene i snit med 31,5 point. Den mindste sejr var på 22 point, den største sejr på 42 point.

De tre nederlag i ligakampene sluttede med cifrene 78-105, 64-106 og 80-102. Dertil kom det smertelige nederlag i pokalfinalen, hvor Horsens vandt 105-70.

- Det kan ikke være tilfældigheder, at de altid spiller godt, når vi møder dem, og at vi taber stort, hver gang vi møder Horsens. Vi skal ændre et eller andet til næste gang, vi skal møde dem, sagde Rabbits-guarden Sebastian Åris efter den tabte pokalfinale i Forum Horsens 2. februar.

Svendborg Rabbits møder op med tre nederlag i træk til Bakken Bears, Randers og Næstved inden for de seneste 11 dage og har mistet tredjepladsen til Næstved. Den tredjeplads kan Rabbits kun få tilbage, hvis det bliver til sejr over Horsens kombineret med, at Næstved på fredag taber hjemme til Bakken Bears, der har sat sig på førstepladsen og mindre end et døgn forinden er kommet hjem fra en Europa Cup-kamp i Israel.

Dermed har Rabbits udsigt til en svær kvartfinale mod Randers, som to gange inden for de seneste fem uger har besejret Rabbits i Svendborg. Rabbits risikerer endda at blive overhalet af Randers, hvis Rabbits mandag taber til Horsens og Randers på torsdag vinder hjemme over Horsens. Det vil i givet fald betyde, at Randers vil have fordel af hjemmebane i en eventuel kamp fem i kvartfinaleserien.