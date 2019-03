Shiffrin vinder sin første World Cup-titel i super-G

Den amerikanske skidronning satte sig torsdag på super-G-tronen for første gang i karrieren.

Suveræne Mikaela Shiffrin havde allerede sikret sig den samlede World Cup-sejr og disciplintitlen i slalom.

Men torsdag sikrede hun sig for første gang i karrieren titlen i super-G, da hun blev nummer fire i sæsonens sidste super-G-løb, der blev kørt i Andorra.

Torsdagens konkurrence blev vundet af tyskeren Viktoria Rebensburg, der kørte ned ad bjerget i tiden 1 minut og 23,91 sekunder.

Shiffrin var 0,44 sekunder langsommere end den tyske konkurrent, men det generer hende næppe voldsomt, når hun kigger på den samlede stilling.

Efter det sidste løb har 24-årige Shiffrin 350 point - 47 point flere end Nicole Schmidhofer på andenpladsen.

Før torsdagens løb havde amerikaneren et forspring på 36 point til Tina Weirather fra Liechtenstein, som har vundet titlen i super-G de seneste to sæsoner.

Weirather var også på vej mod et godt resultat, men hun missede en port og blev ikke noteret for et resultat.

Kvinderne mangler kun to alpine konkurrencer i World Cup-sæsonen. De køres begge i Andorra over weekenden.