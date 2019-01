Sharapova ser sig selv som underdog mod Wozniacki

Når Caroline Wozniacki og Maria Sharapova tørner sammen i tredje runde i Australian Open fredag, er danskeren favorit til at vinde.

Det siger den russiske tennisstjerne på et pressemøde efter sin sejr over svenske Rebecca Peterson i anden runde ved Australian Open.

- Hendes resultater taler for sig selv, særligt det seneste år. Hun har højnet sit niveau enormt. Jeg har virkelig en hård kamp foran mig, siger russeren om kampen mod Wozniacki.

På spørgsmålet om hun ser sig selv som underdog i kampen, svarer russeren ja.

De to har spillet mod hinanden ti gange tidligere. Sharapova har kunnet trække sig sejrrigt ud af seks kampe.

Men det ligger langt tilbage, understreger russeren, der ser Wozniacki som en formidabel modstander.

- Det er altid meget fysiske kampe. Hun er god på returneringerne og enormt solid i sit spil. Det skal man selvfølgelig være, når man er en af de bedste i verden og grand slam-vinder, siger den 31-årige russer.

Ifølge Sharapova kommer Wozniackis rolle som forsvarende mester også til at have indflydelse på fredagens kamp.

- Hun fik titlen sidste år på grund af sin beslutsomhed. Hun elsker at spille her og elsker alt ved denne her turnering, siger Sharapova og kalder deres forestående opgør for "udfordrende".

Caroline Wozniacki er i turneringen seedet som nummer tre. Sharapova er til sammenligning seedet som nummer 30.

De to mødte senest hinanden i 2015 ved Madrid Open. Her vandt Sharapova i tre sæt.

Maria Sharapova vandt Australian Open i 2008 og har derudover vundet fire grand slam-turneringer. Hendes første grand slam-sejr var i 2004, hvor hun i en alder af bare 17 år vandt Wimbledon.