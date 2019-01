Den tidligere verdensetter er stolt af sin indsats i sejren over Wozniacki i Australian Opens tredje runde.

Caroline Wozniacki var en udfordrende modstander. Men med veltimet pres blev hun slået.

Det siger Maria Sharapova efter sejren over danskeren i Australian Opens tredje runde.

- Det var en hård kamp, og det behøvede det ikke at være, men jeg vandt de lange og afgørende dueller, siger den 31-årige russer ved et pressemøde efter kampen.

- Jeg fik lagt et stort pres på hende.

De to tørnede sammen på Australian Opens hovedanlæg, Rod Laver Arena, og det skulle tage tre sæt, før russeren kunne trække sig sejrrigt fra opgøret.

Det blev med cifrene 6-4, 4-6, 6-3.

Forud for kampen havde russeren forberedt sig på det gode spil, Wozniacki havde lagt for dagen i de to første runder.

- De lange dueller ville hun før i tiden have vundet. Jeg synes, jeg gjorde et godt stykke arbejde med at få vundet størstedelen, siger Sharapova.

- Det er virkelig den slags tennis, hun (Wozniacki, red.) lever for. Hun vil gerne have én ud i de lange dueller. Hun står langt tilbage på banen, og når hun bliver sikker nok, slår hun til.

Men det fik russeren pareret fornemt, mener hun selv.

- Jeg fik fremprovokeret fejl. Og med en modstander som hende, der bevæger sig godt, så forventede jeg det ikke.

Ved turneringen var Wozniacki seedet som nummer tre. Sharapova var seedet som nummer 30.

Med sejren skal russeren nu forberede sig på ottendedelsfinalen ved Australian Open. Her møder hun australieren Ashleigh Barty, der tidligere fredag besejrede græske Maria Sakkari.

Sharapova har vundet bare en enkelt WTA-titel siden 2015 og har i samme periode ikke formået at nå finalen i en grand slam-turnering.