S.f.B./Oure vandt kampen om tredjepladsen

Fodbold, Danmarksserien, pulje 3, Kolding B - S.f.B./Oure 2-3 (1-0)

Grundet trafikproblemer på den vestfynske motorvej kom S.f.B./Oure næsten direkte på banen og fik slet ikke gang i holdets varemærke, boldbesiddelse og spil frem på banen. Første halvlegs eneste mål blev scoret af Kolding B efter cirka 15 minutter. Efter den lidt passive start var udeholdet inden pausen oppe i gear.

Anden halvleg blev spillet på S.f.B./Oures præmisser, og gæsterne sad på spillet med et tungt pres. Efter 60 minutter udlignede Magnus Skov. En omstilling kort efter gav påny Kolding B en føring. Et endnu kraftigere pres i minutterne efter udløste to scoringer af Jonas Hvilsom til fortjent sejr til gæsterne og et sydfynsk pres på topholdene fra Varde og Næsby. (KAI)