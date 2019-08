SfB-Oure kom hurtigt tilbage på sporet

Fodbold, Herre DS, Pulje 3

S.f.B.-Oure FA-Kolding B. 2-0 (1-0)

Sidste weekends nederlag var holdfællesskabets første i 18 kampe, og første mulighed for at komme tilbage på vindersporet var fredagens opgør på Høje Bøge, hvor Kolding Boldklub var gæster.

Den mission lykkedes, og med et mål i hver halvleg blev Emil Schou Jørgensen koldingensernes banemand. Hjemmeholdets træner, Bjørn Holm, havde denne kommentar efter sejren. - Det var en dejlig sejr efter en fin kamp, hvor vi ikke giver en eneste chance væk, og samtidig står vi tilbage med et indtryk af, at vi virker sikre over alt på banen. Nu ser vi frem mod lokalopgøret mod OKS, som vi bestemt ikke undervurderer, var ordene. (JOSC)