Sevilla tager første stik mod Barcelona i pokalkvartfinale

Simon Kjær og co. vandt 2-0 i den første af to kvartfinaler i Copa Del Rey mod FC Barcelona.

Sevilla har fine forudsætninger for at gå videre til semifinalen i Copa Del Rey, den spanske pokalturnering.

Onsdag vandt det spanske fodboldhold 2-0 på hjemmebane over FC Barcelona i den første af to kvartfinaler.

Den danske landsholdsanfører Simon Kjær startede inde for Sevilla og spillede hele kampen.

Returopgøret i Barcelona bliver spillet næste onsdag.

Efter en målløs første halvleg skulle der gå et lille kvarter af anden, inden Sevilla bragte sig foran ved Pablo Sarabia.

Et indlæg fra holdkammeraten Quincy Promes røg hen over hovederne på både Barcelona- og Sevilla-spillere, og så dukkede Sarabia op bagest i feltet, hvorfra han sendte bolden i mål med en hård halvflugter.

Scoringen fik Barcelona til at sende de to stjerner Luis Suarez og Philippe Coutinho på banen.

Alligevel var det Sevilla, der igen fik scoret, da Wissam Ben Yedder efter 76 minutter sparkede bolden i et mere eller mindre tomt mål efter en flad aflevering på tværs af feltet fra Ever Banega.

Det blev kampens sidste scoring.

Barcelona-træner Ernesto Valverde valgte at have Kevin-Prince Boateng i startopstillingen onsdag, på trods af at ghaneseren ankom til klubben fra italienske Sassuolo så sent som i mandags. Han blev skiftet ud efter lidt over en times spil til fordel for Luis Suarez.

Lionel Messi var ikke med i kamptruppen.