Sevilla og Kjær sender Lazio og Durmisi ud af Europa

Sevilla blev den første klub til at gå videre til ottendedelsfinalerne i Europa League. Det skete efter samlet sejr på 3-0 over Lazio.

Onsdag aften vandt Sevilla og Simon Kjær med 2-0 på hjemmebane, og for en uges tid siden vandt den spanske fodboldklub med 1-0 i Rom.

Sevilla-angriberen Wissam Ben Yedder stod for scoringen til 1-0 efter 20 minutter.

Lazio-keeperen Thomas Strakosha så skidt ud ved målet, da albaneren parerede et skudforsøg fra Pablo Sarabia lige ud til Ben Yedder, der bare skulle ramme det tomme mål.

Det var også Ben Yedder, der scorede kampens eneste mål ude mod Lazio.

Lazio forsøgte at fremskaffe en udligning med nogle offensive indskiftninger i starten af anden halvleg, og Sevilla kom da også i problemer.

Efter en time blev Sevillas midtbanespiller Franco Vázquez udvist, da han fik sit andet gule kort for at have lidt for godt fat i den indskiftede Lazio-spiller Rômulo i flere omgange.

Lazio-spilleren Francesco Acerbi havde kort efter en gigantisk chance for at score, men Sevilla-keeper Tomás Vaclík diskede op med en god redning.

Heller ikke Lazio-angriberen Ciro Immobile kunne udnytte en stor chance, og Simon Kjær stod også i vejen på et skud fra Rômulo.

Lazio blev også reduceret til ti spillere, da Adam Marusic havde albuen lidt for højt oppe i en tackling efter 71 minutter.

Riza Durmisi blev skiftet ind et kvarter før tid for Lazio, og den tidligere Betis-spiller blev mødt med buh-råb fra Sevillas hjemmepublikum.

Durmisi fik ikke sat et godt aftryk få minutter efter sin indskiftning, da han i to omgange blev udspillet af Sevillas offensiv.

Sevilla-kantspilleren Jesus Navas fandt Sarabia med en smart stikning, hvor Durmisi ikke fulgte med, og så stod det 2-0.

Det afgjorde sagerne definitivt, og der blev ikke scoret yderligere.

De øvrige kampe i Europa League spilles torsdag aften.