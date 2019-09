Serena Williams-træner vil tilknytte Rune fast på akademi

Det danske tennistalent Holger Rune har igennem fire år haft tilknytning til det anerkendte akademi Mouratoglou Tennis Academy, men han skal nu tilknyttes på fast basis.

Det mener manden bag akademiet, Patrick Mouratoglou, der mest er kendt for at være Serena Williams' træner.

- Vi taler om at få ham tilknyttet akademiet på fuld tid, for det er det, han ønsker, siger Patrick Mouratoglou til Ekstra Bladet.

Han ser et stort lys i den 16-årige dansker, der i foråret vandt French Open for juniorer.

- Jeg synes, at han er meget talentfuld og er et meget stort konkurrencemenneske.

- Det sidste er en af hans fineste kvaliteter, og det er efter min mening en af de vigtigste at besidde for at nå toppen i tennissporten, udtaler Patrick Mouratoglou.

Ud over samarbejdet med Serena Williams er han også træner for et af de største talenter på herrernes ATP Tour Stefanos Tsitsipas, som også har været tilknyttet akademiet.

Desuden arbejder han sammen med den blot 15-årige Cori Gauff, der fik sit overrumplende gennembrud under sommerens Wimbledon.

Holger Rune er i øjeblikket i New York, hvor han spiller sin sidste juniorturnering ved US Open, før han på fast basis planlægger at spille seniorturneringer.

Mandag vandt han sin åbningskamp i US Open. Tirsdag aften dansk tid spiller han i anden runde mod Dominic Stephan Stricker fra Schweiz.