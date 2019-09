Serena Williams spadserer hen over Svitolina i semifinale

Serena Williams slår sig i US Open-finalen. Elina Svitolina formåede ikke at udnytte tidlige break-chancer.

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams er igen i finalen ved US Open.

I den første af kvindernes semifinaler besejrede hun natten til fredag dansk tid uden større problemer Elina Svitolina fra Ukraine med 6-3, 6-1.

Svitolina havde især i kampens indledende partier flere muligheder for at bryde sin modstanders serv, men hun formåede ikke at udnytte chancerne.

Serena Williams var også i finalen i US Open sidste år, men den tabte hun til Naomi Osaka fra Japan.