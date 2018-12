Serena Williams slår græker i comeback

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams vandt tidligt mandag sin comebackkamp.

I landsholdsturneringen Hopman Cup vandt amerikaneren med 2-0 i sæt over grækeren Maria Sakkari. Williams sejrede med 7-6, 6-2 efter cirka en time og 45 minutter på banen i australske Perth.

Det var Serena Williams' første officielle kamp, siden hun tabte US Open-finalen 8. september. Den finale huskes bedst for Williams' raserianfald mod kampens dommer, som hun kaldte for en tyv.

Amerikaneren glæder sig over at være tilbage på banen igen, og hun er optimistisk efter sejren over Maria Sakkari.

Der er dog også plads til forbedring inden grand slam-turneringen Australian Open begynder midt i januar, siger hun.

- Jeg lavede for mange fejl, men jeg tænkte, at det var ok, for det var min første kamp, og det kommer til at blive bedre, siger Serena Williams ifølge AP.

Undervejs blev Williams' ankel bundet ind, men det er ikke noget, der giver anledning til bekymring, siger hun.

Til trods for Williams-sejren endte USA med at tabe dysten til Grækenland med 1-2.

Hopman Cup er en turnering for mixedhold. Derfor skal Serena Williams tirsdag for første gang deltage i en kamp mod schweizeren Roger Federer, når de med hver sin makker mødes i mixeddouble i opgøret mellem USA og Schweiz.

27. december deltog Serena Williams i en showkamp mod søsteren Venus i Abu Dhabi.