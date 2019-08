Serena Williams overvinder chok mod 17-årig teenager

17-årige Caty McNally var på vej mod en historisk triumf, men tabte i tre sæt til Serena Williams i US Open.

Den mangedobbelte grand slam-vinder Serena Williams overkom et chokerende sættab i sin sejr over 17-årige Caty McNally i anden runde ved US Open.

37-årige Serena Williams tabte første sæt med 5-7 til sin 20 år yngre landsmand Caty McNally, der ligger nummer 121 på WTA's verdensrangliste.

Serena Williams fik styr på den unge teenager i andet sæt, som hun vandt komfortabelt med 6-3.

I sidste sæt viste den fysiske forskel sig for stor for McNally, og Serena Williams kunne nemt tage sættet og sejren med 6-1.

Var Serena Williams røget ud i anden runde, havde det været hendes tidligste exit fra US Open i 19 optrædener. I sin debut som 16-årig i 1998 røg Williams ud i tredje runde.

Året efter vandt hun grand slam-turneringen som blot 17-årig. Det var i øvrigt før, at Caty McNally blev født.

Tidligere natten til torsdag spillede den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, sig videre til tredje runde. I anden runde slog han argentinske Juan Ignacio Londero i tre sæt med cifrene 6-4, 7-6, 6-1.

Også kvindernes anden- og tredjeseedede, australske Ashleigh Barty og Karolína Plísková fra Tjekkiet, spillede sig videre.

Barty slog amerikaneren Lauren Davis med 6-2, 7-6, mens Pliskova sendte georgiske Mariam Bolkvadze hjem med et nederlag på 1-6, 4-6.

Caroline Wozniacki spiller sin kamp i anden runde fredag aften mod amerikanske Danielle Rose Collins.