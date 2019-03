Serena Williams opgiver at fuldføre kamp i Indian Wells

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams måtte søndag opgive at fuldføre sin kamp i tredje runde af WTA-turneringen i Indian Wells.

Williams havde tabt første sæt mod Garbiñe Muguruza fra Spanien med 3-6 og var bagud 0-1 i andet sæt, da hun valgte at trække sig, skriver Reuters.

Den 37-årige Williams viste i første sæt tegn på træthed, og inden spillerne tog hul på andet sæt tilkaldte hun en træner. Efter en længere samtale returnerede den tidligere verdensetter til banen.

Men efter at have tabt første parti i andet sæt opgav hun at spille videre.

Serena Williams havde ellers lagt stærkt ud ved at bringe sig foran med 3-0 i første sæt, men derefter hun tabte hun syv partier i træk.

- Hun spillede godt i begyndelsen og var meget dominerende med sin serv og sine slag, siger Muguruza om Serena Williams ifølge nyhedsbureauet AP.

Turneringen i Indian Wells var hendes første siden Australian Open i januar, hvor den mangedobbelte grand slam-vinder tabte i kvartfinalen.

Netop turneringen i Indian Wells i Californien havde både Serena Williams og hendes søster, Venus Williams, et anstrengt forhold til i en årrække.

Efter at have boykottet turneringen i 14 år valgte Serena Williams i 2015 at stille op igen. I semifinalen mod Simona Halep måtte hun dog trække sig.

Boykotten har Serena Williams begrundet med, at tilskuerne i 2001 buhede af hende undervejs i finalen.