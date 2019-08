Serena Williams er efter hård kamp klar til finalen i Toronto

Serena Williams klarede sig gennem en hård kamp mod tjekkiske Marie Bouzkova i semifinalen ved Rogers Cup i Toronto natten til søndag dansk tid.

Med cifrene 1-6, 6-3, 6-3 kæmpede hun sig videre til WTA-turneringens finale.

Serena Williams, der har vundet turneringen tre gange tidligere, skal søndag møde den 19-årige canadier Bianca Andreescu i finalen.

Williams går i finalen efter at vinde sin første turneringssejr, siden hun vandt sin 23. grand slam-turnering i Australian Open i 2017.

Det vil også være den første, siden hun fødte sin datter Olympia i september sidste år.

Hendes 19-årige modstander vil derimod forsøge at blive den første canadier i 50 år, der vinder Rogers Cup, skriver nyhedsbureauet AFP.

Marie Bouzkova, der natten til søndag må se sig slået ud af turneringen i semifinalen, har tidligere sagt, at det ville være en drøm, der gik i opfyldelse, hvis hun kunne vinde over Serena Williams.

Dermed ville hun kunne have tilføjet Williams til listen af stjerner, hun har slået ud af turneringen, som allerede indbefatter Sloane Stephens, Jelena Ostapenko og Simona Halep.

Og i det første sæt så drømmen ud til at kunne gå i opfyldelse, da hun brød Williams' serv tre gange og vandt sættet på mindre end en halv time.

Men Williams kom stærkt igen i andet sæt, og efter en hård duel i tredje sæt kunne den 37-årige amerikaner til sidst løbe med sejren.

- Jeg havde bare brug for at være mere konsekvent og ikke lave så mange fejl, siger Williams efter kampen.

- I det første sæt gik jeg efter lidt for meget, så jeg blev nødt til at spille et andet spil.

Williams glæder sig til at møde Andreescu i finalen, fortæller hun.

- Jeg har aldrig spillet mod hende, men jeg faktisk blevet lidt af en fan af, at alle hepper og jubler så meget, siger hun.

- Den smitter, den "Bianca-effekt".