Serbien overvinder sløj start og topper Danmarks EM-pulje

Serbien åbnede Danmarks EM-pulje med at slå Polen. Ingen af de to hold formåede dog for alvor at imponere.

Serbien er kommet et stort skridt nærmere mellemrunden ved håndbold-EM, efter at holdet fra Balkan vandt den første kamp i Danmarks pulje med 33-26 over Polen.

Polakkerne var ellers bedst før pausen, men gik helt i stå i anden halvleg, og generelt var begivenhederne i Hall XXL i Nantes af ujævn kvalitet og skæmmet af for mange fejl.

Sejren er dog en stor opmuntring for det serbiske landshold, der ikke har været meget bevendt, siden det vandt sølv ved VM på hjemmebane i 2013.

Veteraner fra dengang som Andrea Lekic og Jovana Stoiljkovic spiller stadig en central rolle, men det tog sin tid, før de begyndte at vise kvaliteterne.

Serbien indledte nemlig kampen ganske forfærdeligt med et angrebsspil præget af vild forvirring og seks tekniske fejl i det første kvarter.

Det hjalp først, da træner Ljubomir Obradovic tog timeout og efterfølgende satte stregkæmpen Dragana Cvijic på banen.

Cvijic, endnu en af de tilbageværende fra sølvholdet, gav det polske forsvar større udfordringer, og hendes tilstedeværelse løftede også klubkammeraten Lekic.

Fejlprocenten i det serbiske spil var dog stadig for stor, og polakkerne - der heller ikke imponerede - kunne gå til pause med en føring på 14-13.

Polens mest markante spiller har i en årrække heddet Karolina Kudlacz-Gloc, og det har ikke ændret sig, selv om bagspilleren fra Bietigheim snart runder 34 år.

Efter pausen begyndte det dog at knibe med kræfterne på et hold, der mangler bredde, og nu var det polakkernes tur til at smide boldene umotiveret væk.

Holdet tog en målpause på næsten otte minutter, og den periode udnyttede serberne til at opbygge en seksmålsføring, som reelt afgjorde kampen.

Den serbiske højrefløj Katarina Krpez Slezak blev suveræn topscorer med 11 mål.

Polens næste modstander er Danmark. Den kamp spilles søndag klokken 15. Senere søndag møder Serbien Sverige.