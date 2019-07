Serbere spiller sig videre til eventuel FCK-duel

Røde Stjerne bliver modstanderen, hvis FC København senere onsdag spiller sig videre i Champions League-kvalifikationen mod walisiske The New Saints.

Det står klart, efter at den serbiske klub slog HJK Helsinki med samlet 3-2 over to kampe.

Onsdagens kamp i den finske hovedstad endte ganske vist med et nederlag på 1-2, men Røde Stjerne vandt den første kamp i Beograd 2-0.

Dermed går serberne videre til tredje og næstsidste kvalifikationsrunde til Champions League-gruppespillet, hvor modstanderen altså enten bliver dansk eller walisisk.

Efter en målløs første halvleg var anden knap nok gået i gang, da finnerne kom foran 1-0. Sebastian Dahlström udnyttede et passivt serbisk forsvar til at bringe HJK i front og skabe fornyet spænding.

Ti minutter senere fik Røde Stjerne dog udlignet til 1-1 ved Dusan Jovancic, og så skulle finnerne lave tre mål for at gå videre.

Det blev kun til et enkelt, men det kom først i kampens tillægstid og gjorde dermed ikke den store forskel.

Røde Stjerne kvalificerede sig sidste sæson til Champions League-gruppespillet. Her endte holdet i en svær gruppe med Paris Saint-Germain, de senere vindere fra Liverpool og Napoli. Det endte da også med en fjerdeplads for serberne.

Går man længere tilbage i Røde Stjernes historie, finder man en række store resultater uden for hjemlandets grænser.

I 1979 var holdet i Uefa Cup-finalen, hvor det blev til et nederlag til Borussia Mönchengladbach, der både havde Carsten Nielsen og Allan Simonsen på holdet.

Sidstnævnte sikrede titlen for tyskerne, da han i den anden af to finalekampe lavede kampens ene mål på straffespark.

I 1991 vandt Røde Stjerne Europa Cuppen, der senere blev til Champions League. Marseille blev i finalen besejret efter en straffesparkskonkurrence.

FCK kan se frem til at spille i lidt af en heksekedel, hvis det danske hold sikrer sig to kampe mod Røde Stjerne.

Serberne er således kendt for at have en meget passioneret gruppe af fans, der ofte forstår at skabe ophedet stemning på tilskuerpladserne.