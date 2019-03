Serber sender Ajax videre i Champions League

Kasper Dolberg, Lasse Schöne, Rasmus Nissen og resten af Ajax Amsterdam-mandskabet skal spille Champions League efter nytår.

Tirsdag vandt danskerklubben nemlig 2-0 ude over AEK Athen. Begge mål blev leveret af serbiske Dusan Tadic.

Med sejren sikrer den hollandske hovedstadsklub sig en plads i den europæiske turnerings knockoutfase.

Kasper Dolberg og Lasse Schöne startede på banen for Ajax tirsdag.

Dolberg spillede lidt over en time, inden han blev skiftet ud, mens Schöne var på banen i alle 90 minutter. Rasmus Nissen blev skiftet ind med lidt over ti minutter tilbage.

Første halvleg af kampen var en uskøn affære.

Det hollandske hold dominerede, men lykkedes ikke med for alvor at blive farlige - dels fordi hjemmeholdet ikke havde de store ambitioner om at spille offensiv fodbold og bare placerede sig foran eget felt.

Den tendens fortsatte i anden halvleg.

Efter tyve minutter fik Ajax dog prikket hul på bylden. Lasse Schöne sendte et frispark ind i feltet, som AEK's kroatiske midtbanespiller Marko Livaja satte armen på.

Det fik dommer Michael Oliver til både at give gult kort nummer to til kroaten, der dermed blev udvist, og tildele hollænderne et straffespark.

Det omsatte Dusan Tadic til et mål, og så var Ajax foran 1-0.

Fire minutter senere var Tadic igen på pletten, da serberen gjorde det til kampens slutresultat, efter at Ajax havde udspillet det græske forsvar med et effektivt kontraangreb.

De to andre hold i gruppe E - Bayern München og Benfica - spillede også mod hinanden tirsdag.

Tyskerne skal blot bruge et enkelt point for at spille sig videre til ottendedelsfinalerne i det nye år. Det lykkedes, efter at det portugisiske hold blev kørt over med 5-1.

Arjen Robben scorede Bayerns første to mål inden for de første 30 minutter. De tre andre blev leveret af Robert Lewandowski, der lavede to, og Franck Ribery.

Benficas ene mål var en reducering til 1-3 kort inde i anden halvleg af Gedson Fernandes.

Med sejren indtager Bayern München førstepladsen i gruppen med to point ned til Ajax.

De to hold møder hinanden i sjette og sidste spillerunde, hvor hollænderne med en sejr altså kan overhale tyskerne og overtage førstepladsen.