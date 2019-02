Sepp Blatter skal stå ret i sag om mulig VM-korruption

Den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter skal forklare sig i en undersøgelse om mulig korruption ved valget af Tyskland som vært for VM i fodbold i 2006.

Det fortæller Sepp Blatter selv til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg modtog et opkald fra min advokat 8. februar, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle mødes med en anklager fra byen Bern som en medvirkende i tildelingen af VM i 2006 til Tyskland, siger Blatter til AFP.

Sepp Blatter er i øjeblikket ved at afvikle en seksårig karantæne fra fodboldmiljøet, efter han i 2015 blev fyret som præsident for Fifa.

Fyringen kom, efter at det tyske magasin Der Spiegel i 2015 anklagede Tyskland for at have brugt en hemmelig fond til at købe stemmer, der skulle støtte Tysklands kandidatur til at afholde VM i 2006.

Pengene skulle angiveligt være kommet fra Robert Louis-Dreyfus, der dengang var direktør hos den tyske tøjgigant Adidas.

Louis-Dreyfus' økonomiske tilskud skulle angiveligt være kommet på foranledning af den 72-årige tyske verdensmester Franz Beckenbauer, der i 2006 stod i spidsen for Tysklands kandidatur til VM.

28. marts skal Sepp Blatter mødes med den schweiziske anklager i Bern om korruptionsundersøgelsen, der har været i gang siden 2017.

Ud over Blatter er Franz Beckenbauer også en central figur i undersøgelsen, skriver AFP.