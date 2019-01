Herlev scorede tre gange i slutfasen og vandt med 4-2 over Sønderjyske i Metal Ligaen. Herning slog Aalborg.

Ishockeyherrerne fra Sønderjyske forspildte søndag en god mulighed for at hale ind på Rungsted i toppen af Metal Ligaen.

På udebane blev Vojens-klubben offer for et flot comeback af Herlev Eagles, der med tre mål i kampens sidste seks minutter vendte et truende nederlag til en 4-2-sejr.

Dermed stoppede Sønderjyskes sejrsstime, der talte fem sejre på stribe. Afstanden op til Rungsted Seier Capital i toppen af rækken forbliver på ni point efter 29 spillede kampe.

For Herlevs vedkommende var det første gang siden oktober, at holdet vandt to kampe i træk.

De tre første møder mellem holdene i denne sæson havde alle udmøntet sig i Sønderjyske-sejre, og sådan så det da også ud til at gå igen, da Tyler Moore bragte gæsterne på 2-1 med otte minutter tilbage af kampen.

Det var dog ikke nok til at ryste det københavnske forstadshold, som scorede tre gange i de sidste seks minutter. I to tilfælde var det svenskeren Jesper Thornberg, som kom på måltavlen.

Også Herning Blue Fox og Aalborg Pirates var i aktion søndag.

Den duel blev hjemmeholdet fra Herning vinderen af efter overtid. Efter 2-2 i ordinær spilletid scorede Daniel Nielsen til 3-2 46 sekunder inde i overtiden.

Resultatet rokker ikke ved, at Aalborg ligger nummer tre i rækken, mens Herning ligger på sjettepladsen.