Sene sejrsmål gav drama lige til det sidste

Joni Kauko (nummer to fra venstre) blev matchvinder i overtiden, da Esbjerg slog Vejle med 2-1 og sendte vestjyderne i top-6 på bekostning af AaB. Finske Kauko kom listende ude fra hjørneflaget og pillede bolden fra Vejle-keeper Thomas Hagelskjær, der var ved at gøre klar til et udspark. Bagefter lagde Kauko bolden i mål og skabte vild ekstase på Vestkysten.