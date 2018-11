Sen udligning sikrer Lazio point hjemme mod Milan

AC Milan var på vej mod sæsonens syvende sejr i Serie A med en 1-0-føring i Rom mod Lazio, men langt inde i tillægstiden gik det galt.

I det 93. minut tæmmede Joaquín Correa bolden og afsluttede fladt, og da bolden strøg i nettet endte kampen 1-1.

Forinden var Milan kommet foran med 12 minutter igen.

Franck Kessie blev noteret for scoringen, da han afsluttede, og bolden blev rettet af i Lazio-forsvaret.

Dermed lå Milan til at kravle forbi netop Lazio, men det ene point til hvert hold betyder, at Lazio stadig er nummer fire, men nu med 23 point.

Milan er nummer fem med et point færre.

Danske Riza Durmisi var på bænken for Lazio i hele opgøret.

I forbindelse med udligningen i tillægstiden blev Lazio-træner Simone Inzaghi bortvist af dommeren for at have forladt det tekniske felt i jubel over scoringen.

- Jeg forstod ikke årsagen til bortvisningen, men så forklarede dommeren, at jeg havde forladt det tekniske felt.

- Jeg undskyldte. Jeg var så optaget af kampen. Måske var jeg lidt nervøs og frustreret, for vi var ved at tabe en kamp, som vi ikke fortjente at tabe, siger Inzaghi ifølge Reuters.

Fiorentina med Christian Nørgaard på bænken i hele opgøret spillede 0-0 mod Bologna tidligere søndag.

Napoli skuffede hjemme, da det også blev 0-0 mod bundholdet Chievo, og dermed gav napolitanerne lidt hjælp til Juventus' jagt på det ottende mesterskab i træk.

Juventus topper rækken med 37 point og er otte point foran netop Napoli.

Napoli-træner Carlo Ancelotti lagde efter kampen da heller ikke skjul på, at Juventus synes langt væk.

- Der er ingen grund til at kigge på tabellen lige nu. Vi tager et kig på den og evaluerer, når vi er halvvejs.

- Vi var alt for venlige i alt, vi gjorde. Det gjaldt både det opbyggende spil, bolderobringer og afslutninger, og det tillod Chievo at spille en defensiv kamp.

- Men det var en god test inden onsdagens møde med Røde Stjerne (i Champions League, red.). Det bliver samme taktiske tema mod Røde Stjerne, siger Carlo Ancelotti ifølge AFP.

Det sene opgør i ligaen var lokalbraget mellem Genoa og Sampdoria, der havde danske Joachim Andersen med i hele kampen, som endte 1-1.

Fabio Quagliarella bragte Sampdoria foran 1-0 efter otte minutter, men Piatek Krysztof udlignede for Genoa på et straffespark efter 17. minutter.

Sampdoria har 16 point på 12.-pladsen, mens Genoa er et point efter.