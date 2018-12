Sen scoring sikrer Inter sejren i dramatisk topopgør

Onsdagens topkamp i den italienske Serie A mellem Inter og Napoli endte med en sejr på 1-0 til hjemmeholdet i et højdramatisk opgør med to røde kort.

Målet faldt først i overtiden, da Lautaro Martinez bragte hjemmeholdet foran.

Kort forinden var Napoli trods en mand i undertal tæt på at snuppe sejren med en stor dobbeltchance, hvor det ene skud blev reddet på selve målstregen.

Napoli blev reduceret til mand efter 81 minutter, hvor Kalidou Koulibaly fik et dumt rødt kort.

Han blev præsenteret for det gule kort efter at have stoppet en kontramulighed, og efterfølgende klappede han af dommerens afgørelse, hvilket resulterede i et direkte rødt kort.

Efter 1-0-scoringen blev Napoli-holdet endnu en mand mindre, da Lorenzo Insigne blev smidt ud efter at have sparket ud efter en modspiller.

Sejren bringer Inter op på 36 point, og dermed er Milano-klubben fem point efter Napoli på andenpladsen.

Juventus fører Serie A med 50 point efter onsdagens 2-2-resultat på udebane mod Atalanta.

I næste runde spiller Napoli hjemme mod Bologna, mens Inter ude møder Empoli. Juventus tager hjemme mod Sampdoria.