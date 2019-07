Fredag startede 3F Superligaen efter sommerpausen med et opgør mellem FC Midtjylland og Esbjerg fB, hvor midtjyderne til sidst endte med at tage sejren på 1-0.

Både FCM og Esbjerg fik i løbet af kampen flere gode muligheder for at bringe sig i front, men ingen af klubberne virkede til at have den nødvendige skarphed foran mål, når det hele skulle afgøres.

Til sidst blev det unge midtbanetalent Mikael Anderson så sendt på banen for FC Midtjylland, og det skulle vise sig at være afgørende, da han i det 90. minut scorede kampens eneste mål.

Kampen startede rodet, hvor begge mandskaber tydeligvis skulle banke lidt rust og nerver af sig. Som tiden gik, overtog FCM dog mere af spillet.

Chancerne begyndte at komme for værterne, men skarpheden var stadig på sommerferie. Det blev tydeliggjort af, at det var midtjydernes forsvarsgeneral, Erik Sviatchenko, der stod for halvlegens største chance.

Esbjerg forsøgte at få spillet ind på midten af banen, men her var ikke meget plads for gæsterne, der ofte ikke formåede at komme væk fra egen banehalvdel.

Esbjerg startede anden halvleg klart bedre, hvor vestjyderne faktisk fik scoret, men glæden varede kort, da dommer Anders Poulsen underkendte målet.

Den midtjyske dominans blev mindre, som kampen skred frem, og Esbjerg fik flere gange presset spillet op på FCM's banehalvdel, men gæsterne formåede aldrig rigtig at blive farlige på trods af et par tamme afslutninger.

Mod slutningen af kampen sendte FCM den unge midtbanespiller Mikael Anderson på banen, og han endte med at blive midtjydernes helt store helt.

I overtiden fandt han bolden i feltet, og her viste han den koldblodighed, begge mandskaber havde manglet hidtil, da han scorede til kampens resultat 1-0.