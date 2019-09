Sen målhøst sikrer komfortabel dansk sejr i EM-kval

Danmark var i kontrol, og der kom tre point på kontoen.

Men trods stor dominans var det først i kampens slutning, at de danske fodboldkvinder fik sat tingene på plads mod Israel, der blev slået 3-0.

Pernille Harder og co. vadede i chancer kampen igennem, men endte med at vinde på et israelsk selvmål og to sene scoringer af Nadia Nadim og Harder selv.

Sejren betyder, at Danmark har to sejre i lige så mange forsøg i jagten på EM-deltagelse.

Førstepladsen i kvalifikationsgruppe B deles med Bosnien-Hercegovina og Italien, der også har maksimumpoint. Danmark ligger dog øverst på grund af en bedre målscorer.

Danmark lagde israelerne under et heftigt pres fra kampens start og fik hurtigt spillet sig til store chancer.

Det var dog Israel, der bragte danskerne foran, da Lia Barkai sparkede et indlæg fra Nicoline Sørensen i eget mål.

Det stod hurtigt klart, at hjemmeholdet var overmatchet, og Danmark sad tungt på begivenhederne. Men trods vedvarende dominans kom bolden ikke i mål igen før pausen.

Den tendens fortsatte i anden halvleg.

Danmark var klart bedst, men når bolden skulle i mål, gik spillet i stå, og chancerne løb ud. Israel levede udelukkende på danske fejl, og selv om der var en del af den slags, var hjemmeholdet aldrig farlige.

Med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid fik Danmark så selv prikket hul på målbylden, da Nadia Nadim kun lige fik sparket en returbold efter en Sanne Troelsgaard-afslutning i kassen.

Få minutter senere lukkede Pernille Harder kampen med sin scoring til slutresultatet, og så endte det alligevel med en komfortabel sejr til danskerne.