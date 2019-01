Semifinalesejr mod alle odds: Svendborg Rabbits-direktør begejstret for finaleplads

250 gratis billetter til pokalfinalen

Der er mulighed for at få en gratis billet til pokalfinalen i Forum Horsens lørdag 2. februar. Svendborg Rabbits har via en sponsor fået 250 gratis billetter.



- Vi har netop indgået en aftale med ES Ejendomme, som har købt 250 billetter til pokalfinalen. De vil blive uddelt onsdag 30. januar fra klokken 17.00 til 20.00, hvor man kan møde op i Svendborg Idrætshal. Hver person kan maksimalt få to billetter, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.



Transporten til Horsens skal man selv sørge for. Men Rabbits Support vil arrangere bustransport, og der bliver også bustur for sponsorerne.



Der er to pokalfinaler lørdag 2. februar i Forum Horsens. Damernes finale Aabyhøj-Stevnsgade begynder klokken 16.30, og herrernes finale Horsens IC-Svendborg Rabbits har kampstart klokken 18.30.