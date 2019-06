Semenya er udtaget til atletik-VM men må afvente dom

OL-guldvinderen Caster Semenya er udtaget til det sydafrikanske landshold, der senere i år rejser til atletik-VM i Doha.

Det skriver Sydafrikas Atletikforbund (ASA) på sin hjemmeside, hvor det mandag har offentliggjort landets VM-trup.

Semenyas deltagelse kommer dog til at afhænge af resultatet af den appelsag, som i øjeblikket kører i Den Schweiziske Forbundsdomstol.

Her kæmper Semenya for at få ændret beslutningen fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der i maj gav Det Internationale Atletikforbund (IAAF) medhold i en regel, der blandt andre går ud over den sydafrikanske løber.

Reglen går ud på, at kvindelige atleter med et højt niveau af testosteron skal sænke niveauet, hvis de vil konkurrere på eliteplan i distancerne fra 400 meter til 1 mil.

CAS slog i domsafsigelsen fast, at sådanne regler er diskriminerende, men man tillod reglen for at sikre fair konkurrence.

Semenya, der selv har et højt niveau af testosteron, har sammen med ASA appelleret dommen fra CAS.

Forbundsdomstolen besluttede tidligere på måneden midlertidigt at suspendere reglen fra IAAF, mens sagen behandles.

Det betyder, at Semenya kan stille op i konkurrencer i favoritdisciplinen, 800 meter, indtil der falder dom.

Det vides endnu ikke, hvornår der falder en afgørelse fra Den Schweiziske Forbundsdomstol.

VM i atletik bliver afholdt i Doha fra 27. september til 6. oktober.

28-årige Caster Semenya har tre gange vundet VM-guld i 800 meter. I 2012 og 2016 vandt hun OL-guld på samme distance.