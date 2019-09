Med en 8-0-nedsabling af Malta fik Danmarks fodboldkvinder en perfekt start på EM-kvalifikationen. Tirsdag skal den gode start følges op ude mod Israel.

Lars Søndergaards tropper gæster klokken 18 Ramat Gan Stadium i Tel Aviv, hvor yderligere tre point skal ind på kontoen i bestræbelserne på at komme til EM i 2021.

Israel tabte blot 2-3 til Italien i første kamp og er på papiret et stærkere hold end lilleputten Malta. Men det fratager ikke Danmark favoritrollen.

- Israel spillede rigtig fint mod Italien, så vi skal være klar fra start. Jeg synes, de er et bedre hold end Malta, men forhåbentlig får vi en sejr - det skal vi have, siger tomålsskytten fra Malta-kampen Sanne Troelsgaard til DR.

- Det er et pres, men vi ved også, at hvis vi skal kvalificere os til EM-slutrunden, så skal vi vinde - og vi skal vinde over Israel.

Seks danske spillere kom på måltavlen mod Malta, hvor Troelsgaard og Stine Larsen lavede hver to mål, og den offensive fest var tiltrængt.

- Vi fik spillet godt offensivt spil, og så fik vi scoret nogle mål, som vi har manglet i mange kampe. Nogle af os har fået selvtillid af at score så mange mål, siger Sanne Troelsgaard.

Ud over Danmark består kvalifikationsgruppen af Malta, Georgien, Israel, Italien og Bosnien-Hercegovina.

Gruppevinderne fra de ni grupper kvalificerer sig direkte til EM, og det samme gør de tre bedste toere fra grupperne. De resterende toere skal ud i playoffkampe.