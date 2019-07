Selvmål i overtiden sender Senegal i afrikansk finale

Senegal blev søndag finaleklar ved Africa Cup of Nations uden selv at score et eneste mål.

Semifinalen mod Tunesien blev således vundet 1-0 på et selvmål af Dylan Bronn ti minutter inde i den forlængede spilletid, der måtte tages i brug, efter at den ordinære kamp endte 0-0.

I finalen skal senegaleserne enten møde Algeriet eller Nigeria, der tørner sammen i den anden semifinale senere søndag.

Efter en målløs første halvleg i kampen mellem Senegal og Tunesien, skulle der gå cirka en halv time af anden, før opgørets indtil videre største scoringsmulighed kom.

Her fik Tunesien nemlig tildelt et straffespark, efter at Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly havde pareret et skud i feltet med armen.

Men Senegal-målmand Alfred Gomis reddede nemt Ferjani Sassis vage forsøg, og cifrene på måltavlen forblev uændret.

Blot cirka fem minutter efter blev Ismaïla Sarr nedlagt i feltet i den anden ende af banen, og så fik Senegal et forsøg fra 11 meter-pletten. Newcastle-spilleren Henri Saivet formåede dog heller ikke at score.

Den forlængede spilletid var ti minutter gammel, da tunesiske Dylan Bronn uden skyld lavede selvmål.

Tunesernes målmand, Mouez Hassen, parerede et senegalesisk frispark i feltet ud i hovedet på Bronn, hvilket sendte bolden tilbage i det tunesiske mål.

Det blev kampens første og eneste scoring, og så var Senegal klar til finalen.