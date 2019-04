Sejrsslugere som forårsbebudere

Bjarke Christensen havde i Cool Winner og Babe From Above et par heste, der virkelig kunne finde først over målstregen i 2018. Ole Benders Bazire Trøjborg var heller ikke ueffen udi den kunstart. Familien Demant Andersen havde i Birte Mile en hoppe, der blev årets sejrshest på Fyens Væddeløbsbane. Fælles for den fine kvartet af travheste er, at de alle efter nogle måneders vinterpause kommer til start, når der lørdag er løb på Fyens Væddeløbsbane.

1. løb: Emoji (1), Dieter's Blend (4), Design Osted Antik (3), outs.: Windsongs Star (5). 2. løb: Daniella (11), Ide Beemd (5), Dark Gogo (8), outs.: Chardonnay Merci (2). 3. løb: Concorde (4), Real Love (3), Provst Meyer (8), outs.: Dynamite Hornline (5). 4. løb: Knight Rider (6), Bazire Trøjborg (1), Travis (5), outs.: Babe From Above (8). 5. løb: Charming Kiss (12), Cool Winner (4), Watch Me Tycoon (2), outs.: Askepot Macoy (8). 6. løb: Hocus Pocus (8), Classico (2), Haha Ha (4), outs.: Do It Mingus (10). 7. løb: Escape AP (3), Volleyball (1), Alexander Sensei (6), outs.: Dream Hastrup (2). 8. løb: Oristano (12), Vautor De Guez (8), Yugo (11), outs.: Rex Kørup (4). 9. løb: Sunny Boy Lavec (9), New Hill (9), C'est Tout (3), outs.: Unbelievable S (7). V5-forslag, 210 kr. 1. afd.: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. 2. afd.: 4. 3. afd.: 1, 6, 8. 4. afd.: 4, 12. 5. afd.: 2, 4, 8, 9, 10.

Møder derbydeltager

Fra Bjarke Christensen og families træningskvarter kommer blandt andet Cool Winner som med syv sejre i blot 11 starter i fjor havde en uhørt høj sejrsprocent. Faktisk tabte den nu fem-årige vallak kun en enkelt gang i fjor i løb, hvor den gik fejlfrit.

Problemet fra Cool Winner er vel egentlig bare, at den møder en derbydeltager fra i fjor, Charming Kiss, der er begyndt 2019 som lyn og torden og i hvert fald har de løb i kroppen, som Cool Winner savner. Birte Mile er i øvrigt også med i løbet, som er usædvanligt stærkt besat af et amatørløb at være, men den får nok svært ved at gå helt til tops.

Bazire Trøjborg med fire sejre og Babe From Above med syv sejre i fjor mødes i det samme løb med inderste og yderste spor bag startbilen, og de har selvfølgelig begge to chance for at vende tilbage til vindercirklen. En skarp modstander er dog en gæst fra Skive, Knight Rider, som også sæsondebuterer og vandt hele otte sejre i fjor.

Det der med at vinde masser af løb kan for øvrigt også Aalborg-hesten Concorde, der med Marianne Mechlenburg i sadlen kommer med fem sejre på stribe i montéløb. Den stiller lørdag til start i endnu et af slagsen, og der er ingen grund til at tro, at sejrsrækken ikke fortsætter, så Concorde bliver den blanke i V5-forslaget.