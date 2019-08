Forsvarsspil var en by i Rusland, da GOG vandt 40-36 over svenske Ystad i en træningskamp.

Håndbold: Hele 76 mål blev der scoret, da GOG torsdag aften vandt 40-36 i en træningskamp mod svenske Ystad. Kampen blev spillet i Skansen i Sønderborg.

- Det var en kamp, hvor der ikke var en eneste forsvarsaktion i de to gange 30 minutter, konstaterer GOG-træner Nicolej Krickau.

- Det var jammerligt fra begge sider, men der var forbedringer at spore angrebsmæssigt, siger GOG-træneren.

Emil Lærke førte an i målfesten og blev mest scorende.

- Jeg mener, han scorede 13 eller 15 mål, siger Nicolej Krickau.

På Ystads hold kunne man nyde den svenske håndboldstjerne Kim Andersson, der tidligere har spillet mange år i THW Kiel og også har rundet AG København og KIF Kolding København. Den 36-årige højre back imponerede GOG-træneren.

- Det var en oplevelse at møde Kim Andersson, som spillede en outstanding kamp, fortæller Nicolej Krickau, der også kunne glæde sig over, at ingen af hans spillere blev skadet.

- Der var kun lidt småskavanker, siger GOG-træneren.

GOG spiller tirsdag og onsdag i næste uge to træningskampe på Fyn. Tirsdag mod Skanderborg i Højby og onsdag mod Skjern i Langeskov.