Sejr over lokalrival: Underdogs Bulldogs slog sølvvinderne

Mike Daugulis jubler efter sin udligning til 1-1 for Odense Bulldogs mod Sønderjyske. Senere scorede Daugulis også sejrsmålet til 2-1. Foto: Kim Rune

På to mål af Mike Daugulis og flotte redninger af den nye målmand Evan Cowley vandt Odense Bulldogs 2-1 over sidste sæsons sølvvinder Sønderjyske. Dermed har undertippede Bulldogs fire point efter de to første kampe.

Ishockey: Der er bid i Odense Bulldogs. De undertippede Bulldogs, der af eksperter og bookmakere er tippet til en sidsteplads som i sidste sæson, vandt sæsonens første hjemmekamp med 2-1 over lokalrivalen Sønderjyske. Sidste sæsons sølvvinder fra Vojens er dermed stadig uden point, mens Bulldogs har fire point efter to kampe. Bulldogs fulgte den fine fredagspremiere i Rødovre, hvor det blev 2-2 i ordinær tid, op med en flot fight mod lokalrivalen fra den anden side af Lillebælt. Mike Daugulis styrede de to fynske mål ind og vendte kampen fra 0-1 til 2-1, men den største matchvinder var den nye amerikanske målmand Evan Cowley. Den 193 cm høje amerikaner reddede 29 af 30 skud og havde flere vilde redninger på skud, der så ud til at gå i mål. Midtvejs i første periode var pucken forsvundet. Evan Cowley måtte smide sin maske og løfte op i sin spilledragt, inden en af dommerne til sidst fik fisket den forsvundne puck op af en position over benskinnen på den 24-årige amerikaner. Minuttet efter strøg Anders Biel igennem på et langt raid i det fynske forsvar, men afslutningen gik ikke i mål. Sønderjyske havde det meste spil, men Bulldogs var farlig på kontrastød. Største chance i første periode tilfaldt Riley Bourbonnais og Henry Hardarson, der to mand var alene med Sønderjyskes målmand, Patrick Galbraith. Men deres afleveringer frem og tilbage blev en for mange, og Galbraith fik reddet tæt under mål.

Odense Bulldogs-Sønderjyske 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) IshockeyligaenMål: 0-1 Mads Lund (26.05). Assist: Daniel Nielsen.



1-1 Mike Daugulis (33.20). Assist: Lucas Bjerre Rasmussen.



2-1 Mike Daugulis (47.35). Assist: Daniel Baastrup.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 4 x 2 min. Sønderjyske: 3 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Evan Cowley. Sønderjyske: Daniel Nielsen.



Dommere: Vernon Hofferd og Jacob Grumsen.



Tilskuere: 765.



Næste kamp: Fredag 13. september kl. 19.30: Aalborg Pirates-Odense Bulldogs.

Den nye Bulldogs-målmand Evan Cowley måtte smide masken og løfte op i sin spilledragt, så dommerne kunne finde en forsvunden puck. Cowley stod fremragende i sin første hjemmekamp med 29 redninger på 30 skud. Foto: Frederik Nordhagen

Stærk målmand Et halvt minut efter var Sønderjyskes Daniel Nielsen helt blank en halv meter fra mål, men Cowley fik med en refleksredning verfet pucken væk til stor applaus fra publikum. Et minut før periodepausen strøg Oliver Anker Christensen igennem i et breakaway i undertal, mens Riley Bourbonnais afsonede sin anden udvisning. Foran mål var han lige ved at få pucken forbi Patrick Galbraith. Et pucktab bag eget mål blev kostbart for Bulldogs seks minutter inde i anden periode. Daniel Nielsen snappede pucken og serverede den til en fri Mads Lund, der let kunne bringe Sønderjyske foran. Men Bulldogs svarede igen. Med små syv minutter tilbage af perioden styrede Mike Daugulis et langskud fra Lucas Bjerre Rasmussen ind, så pucken strøg i mål via underkanten af overliggeren. Sæsonens første begejstringsbrøl i den fynske isarena og en fin scoring af den vordende far.

Daniel Baastrup, ny back i Odense Bulldogs, lagde op til Mike Daugulis' sejrsmål til 2-1 i tredje periode. Foto: Frederik Nordhagen

Daugulis på pletten igen Syv minutter inde i tredje periode erobrede Yannick Vedel pucken ved midterlinjen og brugte sin hurtighed til at bryde frem i en giftig kontra. Men afslutningen sad lige over det sønderjyske mål. Kort efter var Vedel tæt på igen med en afslutning, som Galbraith parerede, og returpucken fik Vedel heller ikke sendt i mål. Men hovedparten af de 765 tilskuere fik få sekunder efter noget at juble over. Mike Daugulis var på pletten foran mål med sin anden scoring, assisteret af Daniel Baastrup. 2-1 med 12 minutter igen. Minuttet efter var Galbraith på skovtur, og en puck strøg tilbage foran et helt blankt mål. Men ingen Bulldogs-spillere stod klar til at putte pucken i det tomme mål. Bulldogs overlevede fire minutter i træk i undertal efter to udvisninger med to minutters mellemrum efter flot forsvar. Målmand Evan Cowley strakte sin lange krop efter pucken og fik fisket en faretruende løs puck op til bifald fra publikum. Sønderjyske fik kun sat et spagt sidste angrebspres ind, og først 20 sekunder før tid lykkedes det for Patrick Galbraith at skøjte ud af målet, så Sønderjyske kunne få en ekstra markspiller ind. Men Bulldogs holdt stand og stimlede efter slutsignalet sammen om målmand Evan Cowley, der sammen med den dobbelte målscorer Mike Daugulis var kampafgørende.