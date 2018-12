Sejr over Serbien vil åbne store danske EM-muligheder

En sejr over Serbien tirsdag aften vil ikke blot give de danske håndboldkvinder yderligere to point til EM-regnskabet.

Den vil også sætte det danske hold i en fordelagtig position inden mellemrundekampene, der afgør, hvem der skal spille om medaljer i Paris i næste weekend.

I så fald vil Danmark indlede mellemrunden med fire point og dermed starte med et forspring til mindst fire af de fem rivaler i puljen. Hvor stor en fordel, det kan være, afslører et kig i statistikkerne.

Siden det nuværende turneringsformat blev indført i 2002, har Danmark tre gange gjort rent bord i indledende runde og dermed båret fire point med videre.

Ved alle tre lejligheder er det danske hold siden avanceret til semifinalen.

Første gang var på hjemmebane i 2002, hvor Danmark endte som europamester.

Otte år senere spillede danskerne også foran eget publikum, hvor holdet vandt tre indledende kampe og derefter sikrede sig semifinalebilletten med yderligere to sejre i mellemrunden.

Turneringen endte dog som en skuffelse for Jan Pytlicks tropper, som sluttede med tre nederlag og sluttede på fjerdepladsen.

En fjerdeplads blev det også til i 2016, hvor Klavs Bruun Jørgensens hold vandt alle indledende kampe og siden avancerede til semifinalen ved at slå Rumænien og spille uafgjort med Rusland.

Opskriften er altså klar for det danske hold tirsdag aften: To point vil være af stor betydning.

Serbien, der har slået Polen klart og tabt knebent til Sverige, ligner dog en giftig modstander med en lidt anderledes spillestil.

- Jeg forventer en benhård kamp mod et hold med mange individualister, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Serberne har den mangeårige storspiller Andrea Lekic med som playmaker, men hun har ikke været på toppen i de første kampe.

- Det kan være, at hun simpelthen ikke kan, og at formen ikke er til at hamre løs i det tempo. Vi har faktisk mere øje på Jovana Stoiljkovic.

- De har også stærke strege og er gode til at smide bolden ud til fløjene. Det er et meget komplet hold, men jeg tror, vi kan slå deres pres i stykker, siger den danske landstræner.

Kampen begynder tirsdag aften klokken 21.