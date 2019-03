Superligaklubber som Brøndby, FC København og AaB har tidligere løftet trofæet i Sydbank Pokalen.

Det er drømmen for Næstved Boldklub at gøre det samme og vise, at et 1. divisionshold også kan spille med om pokalen.

Torsdag aften skal Næstved spille pokalkvartfinale på hjemmebane mod superligaholdet fra AaB, der lige nu ligger nummer otte i Superligaen.

Næstved Boldklubs administrerende direktør, Jacob 'Gaxe' Gregersen, glæder sig over, at holdet er nået så langt i turneringen.

Men med en pokalkamp torsdag og en divisionskamp søndag, er der ikke tid til at fokusere for mange dage frem.

- Det er helt fantastisk, at klubben og især spillerne har bragt den her position i spil. Det glæder vi os helt vildt over og til, siger Gregersen.

- Derfor er den vigtigste kamp for os torsdag, og når den er overstået, så er det kampen på søndag.

I seneste pokalkamp mod AGF, der ligger nummer ni i Superligaen, fik Næstved tilkæmpet sig en sejr på 2-1, og det giver Næstveds træner, Michael Hemmingsen, blod på tanden i torsdagens opgør.

- Vi kan prøve, ligesom vi gjorde mod AGF, at putte den bedste udgave af os selv ind i kampen. Jeg synes, at vi i hvert fald har noget erfaring med fra AGF-kampen, hvor det gik rigtig godt, siger Hemmingsen.

- Vi kom godt ud af kampene mod Silkeborg og AGF, og så møder vi AaB i en god periode. Vi glæder os til, at AaB kommer, og vi er godt klar over, at det er et rigtig stærkt hold.

Næstveds spillere har normale job ved siden af fodboldtræningen og kampene, og derfor er der kun tid og overskud til at forberede sig til torsdag.

- Det er sådan, vi griber det an, for vi er jo ikke en trup på 30 fuldtidsspillere, vi bare kan plukke fra, siger Gregersen.

- Det er fedt, de kan skaffe så gode resultater med de vilkår, der er. Det er også noget af det, vi arbejder hårdest på at få ændret. Det er bare noget, vi bruger som ekstra motivation.

- Jeg tror egentlig, at det er det, der har bragt os så langt. Det er, at fokus har været meget intens på den næste opgave og ikke tre opgaver frem, siger han.

Torsdagens kamp begynder kl. 18.