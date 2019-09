Sejr langt hjemmefra: Middelfart brager fremad

Fodbold: Umiddelbart inden spillerne fra Middelfart Boldklub gik på banen i Pandrup til opgøret i 2. division mod Jammerbugt FC - udsat fra 10. august på grund af tordenvejr - gav spillerne hinanden håndslag på én ting: Vi kører ikke tre og en halv time i bus hver vej for anden gang uden at få noget med hjem til Fyn.

Og det fik ambitiøse Middelfart - altså noget med hjem: En fortjent sejr på 2-0 og tre point, der betyder, at vestfynboerne pludselig er oppe på en delt andenplads i rækken.

- Det var en dejlig sejr. Vi har været præget af, at vi har været trætte af det nederlag hos Vejgaard i første runde, som vi aldrig skulle være løbet ind i. Nu har vi med en god stime ligesom fået det nederlag visket ud og kan se fremad, lyder det fra direktør og sportschef Søren Godskesen.

Martin Conley bragte Middelfart foran 1-0 i første halvlegs døende sekunder, og Kim Elgaard lukkede kampen med sit mål til 2-0 i det 62. minut.

- Vi var gode til at holde Jammerbugt fra chancer. I første halvleg havde Jammerbugt reelt kun en stor chance - en bold på overliggeren efter et hjørnespark. Vi havde vores store chancer. I anden halvleg sad Jammerbugt meget på bolden men uden at komme til det store. Alligevel var Elgaards scoring til 2-0 en forløsning, for en føring på et enkelt mål er jo altid farlig, som Søren Godskesen udtrykker det.

Mandag meddelte Middelfart, at klubben har skrevet kontrakt med Frederik Høgh. Høgh var med i Pandrup men ikke med i truppen.

- Frederik har kun nået en halv træning. Han skal lige integreres i truppen, som Godskesen udtrykker det.

På lørdag bliver der et brag på Middelfart Stadion, når Middelfart tager imod Thisted.