Sejlivede nykøbingere må ikke undervurderes

HÅNDBOLD: For omkring en måned siden havde Odense HC netop tabt holdets første ligapoint i sæsonen, da det blev til en skuffende uafgjort mod TTH Holstebro. Fire dage senere skulle holdet ryste skuffelsen af sig og rejse sig til den kæmpeudfordring, det var at skulle køre til Nykøbing Falster og spille mod det eneste danske hold, der på daværende tidspunkt havde besejret Odense og endda havde gjort det i en pokalfinale.

Den fortælling gik godt for fynboerne, der vendte hjem med en sikker sejr på 25-19 og et selvtillidsboost, fordi holdet præsterede at vinde på en af de sværere udebaner i ligaen.

Lørdag byder på en næsten præcis gengivelse af den uge, men denne gang ser billedet noget anderledes og mere glansfuldt ud, end det gjorde sidst.

I stedet for at få besøg var Odense denne gang i Holstebro og spille. I stedet for en skuffelse blev det en opløftende sejr for odenseanerne, der spillede en flot første halvleg, hvor de begrænsede chancerne for Holstebro. Selvom anden halvleg var et fald i niveau fra Odense, spillede holdet alligevel godt nok til, at sejren aldrig kom i fare.

Nu står holdet så igen over for Nykøbing Falster, men også Nykøbing i marts har lidt andre vilkår end Nykøbing i februar. Nykøbing tabte - som dengang - i midtugekampen og ville også undgå endnu to nederlag i træk. Dengang lykkedes det ikke, og kampen mod Odense blev for dem starten på det værste formdyk i holdets sæson. Medregnet de to nederlag i den uge, har Nykøbing kun vundet en af holdets seneste seks kampe.