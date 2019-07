Se videoen: Nu begynder den rigtige opstart i Odense

Odense Håndbold har skiftet lidt ud på spillersiden til den nye sæson, men holdets største ændringer er måske i staben. Her er nogle af de nye folk, der er kommet til klubben. Karen Brødsgaard, assistenttræner: Karen Brødsgaard er tidligere træner i Aalborg, og før det var hun stregspiller og spillede en årrække på landsholdet, hvor hun blandt andet vandt OL-guld med Jan Pytlick som træner. Brødsgaard tager over for Bo Rudgaard. Frederik Skou Hansen, målvogtertræner: Frederik Skou Hansen spiller selv som målmand i 1. divisionsklubben i Otterup og studerer psykologi ved siden af håndbolden. Han tager over fra Gitte Sunesen. Kristian Danielsen, assistenttræner. Kristian er kommet ind som en ekstra assistenttræner i truppen, hvor holdet kun havde Bo Rudgaard sidste sæson. Rie Kristensen, holdleder.

- Vi blev lidt tvunget til hjemme i klubberne at gå i gang med håndbold rimeligt tidligt, så man blev vant til håndboldbevægelser og fik gang i skudarmen. Men det var en god uge, hvor vi fik trænet godt. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi præsterer i nogle af vores træningskampe, sagde Mie Højlund.

Ugen var ikke en såkaldt international uge, hvor alle klubber skal give spillere fri til at spille med landsholdet. Men Danmark og Norges landshold spurgte alligevel klubberne, om de var villige til at give spillere fri en uge i opstarten, så landsholdet kunne få lidt mere tid sammen.

HÅNDBOLD: Odense Håndbold er gået ind i uge tre med træning siden sommerferien sluttede, men det er kun i to uger, at holdet har været samlet.

Fri på vandski

I Odense Håndbold var der villighed til at lade spillerne smutte en uges tid, selv om det ikke er noget, der er forsøgt før i en opstartsfase.

- Jeg kan sagtens forstå, Klavs (Bruun Jørgensen, landstræner, red.) gerne ville have denne samling med holdet. Det kan jeg også selv huske fra, da jeg var landstræner, at man gerne ville samles så meget som muligt for at få lidt træning, siger Jan Pytlick.

Landsholdssamlingen har ikke betydet, at spillerne der blev hjemme har haft ferie, men det har ikke været helt den samme træning, de har været igennem.

- Nu har de haft nogle håndboldtræninger, som vi ikke har haft. Det vil man godt kunne se på spillerne. Det er jo den tunge del, vi har gang i lige nu, hvor man virkelig bliver tung i benene. Vi presser dem, for det er nu vi skal lægge fysisk på, og det vil det også dreje sig om de næste 14 dage, siger Jan Pytlick.

Faktisk ligger fokus lige nu kun på fysik og forsvar. Så meget, at de nye spillere i truppen, stadig ikke kender til et eneste af Odense Håndbolds normale angrebsåbninger.

- Det kommer vi til senere. Vi kommer jo også til at ændre på nogle systemer, sammenlignet med hvordan vi gjorde det sidste år, siger Jan Pytlick.

Beslutningen om at lade spillerne tage med landsholdet og arbejde med den lidt uortodokse opstart giver fin mening at forsøge sig med i år. Næste år bliver opstarten sandsynligvis også anderledes, men til den tid har klubberne intet valg.

- Nu er der forhåbentlig et OL om et år, så det bliver en lidt anden sommer, når man skal forberede sig til det, siger Jan Pytlick, der selv har prøvet at være landstræner ved tre OL i 2000, 2004 og 2012, hvoraf to endte i guldmedaljer.

Selvom der var lidt mindre leg med en håndbold, fik spillerne i Odense alligevel en chance for at nyde ugen. Spillerne tilbragte en dag hos Jan Pytlick på Thurø., hvor de var ude at sejle og bade og stod lidt på vandski.