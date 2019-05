Se målene: Selvmål og stor forsvarsfejl giver topholdet Utopia ny sejr

Se målene fra kampen herover eller hele kampen her.

Især det sidste mål må ærgre KRFK, da en stor kommunikationsbrist mellem forsvaret og målmanden førte til, at Esben Thomsen kunne score i et tomt mål.

UTOPIAs mål var et selvmål efter to minutter, før sejren blev cementeret i anden halvleg af Philip Nordentoft (47), Emil Hansen (70) og Esben Thomsen (77).

Sejren var den anden i træk og den 17. i sæsonen for UTOPIA i Herre serie 1, pulje 2.

Onsdag vandt UTOPIA 4-0 over KRFK på hjemmebane.

UTOPIAs træner Thomas Dahlslykke har følgende kommentar:

- Vi er jo det mest formstærke hold, så vi kan ikke brokke os. Før sæsonen var det ikke ambitionen at rykke op. Det vigtigste er at have det sjovt. Men kommer oprykningen, så tager vi da den med.

Fra KRFKs træner lyder det:

-Vi gør en god figur og jeg synes ikke resultatet er helt retvisende. Vi møder bare nogle gode hold lige for tiden, udtaler Jeppe Vinther.

Efter hjemmekampen ligger UTOPIA nummer et med 56 point og en samlet målscore på 79-29 efter 25 spillede kampe ud af 30. KRFK ligger nummer ni med 34 point og en samlet målscore på 31-35.

Se målene fra kampen herover eller hele kampen her.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU. Den redigeret af Silas Bang.