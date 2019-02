Se ALLE mål i Barcas nedslagtning af Celta

FC Barcelona havde problemer, men endte med at vinde kæmpestort over Daniel Wass og Celta Vigo i Primera Division. Se alle målene her.

FC Barcelona fik søndag aften revanche for et nederlag, der formentlig har plaget klubbens spillere en del.

Og hvilken revanche det blev, da de regerende spanske mestre vandt 6-1 hjemme over Celta Vigo, der ellers var helt med i en times tid.

I september tabte Barcelona hele 1-4 ude til Daniel Wass' klub, men søndag aften tog Barcelona altså hævn med en endnu større sejr hjemme på Camp Nou.

Som så ofte før var Barcelonas offensive stjernetrio med Lionel Messi, Neymar og Luis Suarez afgørende, da Barcelona havde allermest brug for det.

Sidstnævnte lavede hattrick og indtager atter førstepladsen på ligaens topscorerliste.

Messi lagde for, da han efter 38 minutter sendte et frispark op i netmaskerne til 1-0\.

John Guidetti fik dog udlignet før pausen, da han udnyttede et straffespark, som Jordi Alba begik på den svenske angriber.

Først et kvarter inde i anden halvleg fik Barcelona knækket Celta, da Luis Suarez indledte et hattrick-show.

Han udnyttede først en flot timet fremlægning fra Lionel Messi til at score til 2-1\.

Et kvarter senere lavede Suarez også målet til 3-1 efter flot forarbejde af Lionel Messi og Neymar.

Efter nogle gode træk sendte argentineren bolden frem til brasilianeren, som viste sin fremragende teknik, da han først rundede Celta-målmand Sergio Alvarez og dernæst glidende fik sendt bolden mod mål.

Her stod Suarez klar til at sende den det sidste stykke over målstregen.

Otte minutter før tid viste Barcelona-spillerne, at klubben agter at bringe Suarez til tops på ligaens topscorerliste, da hjemmeholdet fik tildelt et straffespark.

Klubbens sædvanlige straffesparksskytte og mangeårige topscorer, Lionel Messi, fintede et skud fra 11-meter-pletten, men trillede i stedet bolden kort til højre, hvor Suarez kom stormende og sendte sin scoring nummer 23 i sæsonen i mål.

Det er to flere end Real Madrids Cristiano Ronaldo.

En storsejr var nu blevet til en ydmygelse, men det var ikke slut.

Daniel Wass, der havde haft et par gode muligheder, havde dårligt nået at sunde sig efter sin udskiftning, før Luis Suarez sendte en god aflevering frem til Ivan Rakitic, der scorede til 5-1\.

Neymar afsluttede opvisningen kort før tid, da han scorede til slutcifrene.

FC Barcelona topper Primera Division med 57 point for 23 kampe.

Atlético Madrid, der vandt 1-0 ude over Getafe, er nummer to med 54 point for 24 kampe, mens Real Madrid er nummer tre med 53 point, også for 24 kampe.

Du kan se alle syv mål fra kampen på Camp Nou i videoen herover.