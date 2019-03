Premier League-rivaliseringen mellem Arsenal og Tottenham kommer også til at udgøre et lille kapitel i Danmarks EM-kvalifikationskamp på tirsdag på udebane mod Schweiz.

Her er Arsenal-spilleren Granit Xhaka udset til at stoppe Tottenham-danskeren Christian Eriksen. Den opgave har Xhaka haft tidligere i Premier League, og han ved, at det kræver opmærksomhed at stoppe Christian Eriksen.

- Jeg kender Eriksen fra Premier League. Han er en spiller med store kvaliteter, der spiller godt. Han er rigtig god på dødbolde, det har han vist for Tottenham, og det er han også for Danmarks landshold.

- Så det er en spiller, vi skal passe godt på, siger Granit Xhaka på et pressemøde.

Landstræner Åge Hareide er sikker på, at det bliver hardhitteren Xhakas opgave at tage sig af den danske kreatør.

- Jeg tror, at Xhaka vil være rundt omkring Christian. Christian løber jo meget, men Xhaka kender ham fra mange dueller i Premier League, så det bliver en interessant duel.

- Det kan også give rum til andre spille på vores hold, som måske kan træde frem og gøre en forskel, siger Åge Hareide.

For schweizerne kommer mødet med Danmark blot tre dage efter udekampen mod Georgien. Friskhed kan få indflydelse på, hvordan schweizerne stiller op til kampen. Det siger landstræner Vladimir Petkovic.

- Vi har vores første rigtige træning lige om lidt, og vi skal se, hvordan tilstanden er i truppen, siger landstræneren.

Han ønsker ikke at blive konkret, når han bliver spurgt om, hvor Danmarks svagheder ligger.

- Alle hold har svagheder, og vi vil forsøge at udnytte Danmarks svagheder. Men vi skal fokusere på vores egne styrker, for det er det, der skal vinde kampen for os, siger Petkovic.