Schweizernes træner var inviteret til OB og Odense

Vladimir Petkovic, schweizernes bosniske træner, var engang for otte år siden et varmt emne, da OB skulle finde en ny træner efter den nuværende U19-landstræner Henrik Clausen. Det var nået så langt, at der var bestilt flybilletter til bosnieren, så han kunne komme til Odense og se på forholdene og se OB i kamp, men det hele blev aflyst. Dengang var Poul Hansen sportschef.

Det schweiziske fodboldlandshold er fløjet til Georgien for at spille den første EM-kvalifikationskamp i puljen med Danmark, Irland og Gibraltar. Men holdet har ladet Admir Mehmedi blive hjemme, fordi Wolfsburg-angriberen er blevet syg og han må ikke smitte de andre på vej til og fra Tblisi. Mehmedi, der har scoret seks mål i 18 Bundesliga-kampe i denne sæson, stod ellers til at erstatte den skadede Liverpool-stjerne Xherdan Shaquiri som nummer 10.

Mehmedi missede VM i Rusland på grund af en operation i foden. Først efter kampen mellem Georgien og Schweiz - på 6'eren frs kl. 14.55 - beslutter træner Petkovic sig for, om han skal udtage en anden i stedet for Mehmedi til kampen mod Danmark tirsdag aften i Basel i St.-Jakob-Park. Schweizerne har iøvrigt store udfordringer på de forreste offensive pladser, for Benfica-forwarden Haris Seferovic bliver heller ikke klar til kampene mod Georgien og Danmark.

Det er næsten 20 år siden, at Danmark senest mødte Schweiz. Det skete under Bo Johansson ved EM-kvalifikationen til Holland /Belgien i 2000. Laudrup-brødrene var netop stoppet, men Danmark fik i den første kamp 1-1 i Schweiz for så at vinde hjemme i Parken den 4. september 1999 med 2-1 på danske mål af Allan Nielsen og landsholdets nuværende assistenttræner Jon Dahl Tomasson.