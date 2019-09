Schweizer sender Holger Rune ud af junior-US Open

Den danske tenniskomet Holger Rune er færdig i juniorudgaven af grand slam-turneringen US Open.

Anden runde blev endestationen for Holger Rune i juniorudgaven af US Open.

Den danske tenniskomet må pakke sin taske og rejse hjem fra New York efter et nederlag i to sæt til Dominic Stricker.

Den useedede schweizer slog den andenseedede dansker med cifrene 6-4, 7-5.

16-årige Holger Rune, der allerede har taget hul på livet som seniorspiller, har tidligere meldt ud, at US Open ville være hans næstsidste juniorturnering. Danskerens sidste bliver sæsonfinalen, inden han bliver senior på fuld tid.

Tirsdagens kamp startede jævnbyrdigt. Kampens første servebrud kom i syvende parti, hvor schweiziske Stricker bragte sig foran 4-3 i danskerens udlæg.

Stricker holdt sin serv, de efterfølgende to gange, han lagde ud, og sættet kom i hus i første forsøg.

I andet sæt bølgede det mere frem og tilbage. Rune brød til 3-1 for derefter at tabe i egen serv. Det gjorde han igen lidt efter, og så stod der 5-4 til Stricker, der dermed selv kunne serve sejren hus.

Men Holger Rune hev endnu et servebrud op af hatten og udlignede til 5-5. Schweizeren var dog ikke færdig og brød tilbage igen med det samme. I det efterfølgende parti tog han sejren på første matchbold.