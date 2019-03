Fabian Schär, Schweizs erfarne stopper med arbejdsgiver i Newcastle, var rystet efter sit black-out i Tbilisi. Efter en hovedstødsduel lå han i nogle sekunder livløs på banen, men kom til bevidsthed efter, at georgieren Jano Anaidze havde hevet hans schweizernes tunge op fra halsen. - Det ser slemt ud, sagde Schär bagefter til den schweiziske presse efter at have set tv-billederne. - Jeg kan intet huske. Jeg var væk i nogle sekunder. Mit hovede dundrer stadig, og jeg har nakkesmerter og en bule i panden, sagde Schär, der til de flestes overraskelse spillede videre efter kun fem minutters pause.

Der er stadig medier, som er i tvivl om, hvorvidt Schär spiller mod Danmark efter den behandling. Men Fabian Schär gik op i et hovedstød et minut senere og lagde op til begge schweiziske mål mod Georgien.

Det er en stor sportshistorie i Schweiz, at playoff-kampen i ishockey mellem Servette og Bern varede 117 minutter og 43 sekunder, inden Mark Arcobello sendte Bern videre til næste runde. Da var klokken 0.56 om natten. Det er rekord i Schweiz.

Der er stor ros til Schweizs anfører Stephan Liechtsteiner, men Åge Hareide er spændt på, om den 35-årige wingback er klar til kampen mod Danmark, fordi Liechtsteiner fik nogle slag i kampen i Tbilisi. Til gengæld kunne Hareide afsløre, at alle hans spillere er klar til kampen på tirsdag.

Danmarks formodede opstilling: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Thomas Delaney, Christian Eriksen, Lasse Schøne - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Martin Braithwaite.

- Pierre-Emilie Højbjerg gjorde det godt mod Kosovo, og det er vigtigt, at vi får flere som ham, der kan gå ind og virkelig forstærke os i bredden. Det får vi brug for, når vi som schweizerne denne gang, senere skal spille to kvalifikationskampe i træk, siger Åge Hareide.