Schwartz bombede Silkeborg op: Vi hører til i Superligaen

Ronnie Schwartz har med masser af mål ført an i Silkeborgs oprykning til Superligaen.

Den 29-årige angriber scorede begge mål, da midtjyderne lørdag slog Nykøbing FC med 2-0 og sikrede sig den direkte oprykningsplads til landets bedste fodboldrække.

- Jeg føler, at det er i Superligaen, at Silkeborg og jeg selv hører hjemme.

- Det er selvfølgelig skønt og dejligt at sikre den direkte oprykning og undgå at spille de her skide playoffkampe, siger Schwartz.

Han kom til Silkeborg i slutningen af august ovenpå en skidt sæsonstart i det midtjyske, hvor den daværende cheftræner Peter Sørensen lige var blevet fyret efter blot et enkelt point i tre kampe.

I stedet blev Michael Hansen midlertidigt ansat som træner sæsonen ud, indtil Kent Nielsen overtager til sommer.

Med i alt 25 scoringer har Schwartz gjort en stor forskel for holdet, der kæmpede sig væk fra bunden af 1. division og stille og roligt nærmede sig toppen.

- Jeg føler, at jeg er kommet med det, jeg kan bibringe. Det var en målsætning fra begyndelsen at blive topscorer. De sidste uger er det gået stærkt, og det har gjort det nemmere. 25 mål i 27 kampe er godkendt, siger han.

Det er angriberens bedste sæson nogensinde, hvis man udelukkende ser på antallet af mål.

Noget tyder på, at Ronnie Schwartz efter en karriere med mange klubskifter har fundet sig til rette i Silkeborg. Men de mange mål kan måske få andre klubber til at bejle til ligatopscoreren.

- Lige nu er jeg glad for, at vi er rykket op. Jeg kom til Silkeborg for at spille Superliga, og den chance har jeg nu fået efter sommerferien. Så må vi se, hvad der sker.

- Jeg er glad for at være her, og jeg føler også, at Silkeborg tog en chance med mig, og jeg føler, at jeg har betalt tilbage på mange måder. Men heller ikke, at vi er færdige med hinanden endnu, siger Schwartz.

Angriberen er en af de mest erfarne spillere på et ungt Silkeborg-hold, og han ved, at midtjyderne skal forbedre sig for at have en chance i Superligaen.

- Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå.

- Jeg synes, at vi har bygget meget på under Michael Hansen. Som hold skal vi blive bedre til ikke at lukke mål ind. Det bliver for svært at skulle score to-tre-fire stykker hver gang i Superligaen, siger Schwartz.

- Men ellers har vi over hele sæson forbedret os fra gang til gang, og det er fortjent, at vi nu rykker op.

Viborg og Lyngby skal sommer to og tre i 1. division møde henholdsvis Hobro og Vendsyssel i playoffdueller om to pladser i Superligaen.